Crisi, Salvini: Elezioni via maestra, voto novembre e manovra dicembre

di ect

Milano, 23 ago. (LaPresse) - "La via maestra sono le elezioni. Anche perchè se si vota in autunno di governi che fanno la manovra economica entro la fine dell'anno ne fai due, non uno". Così in un video su Facebook Matteo Salvini, che aggiunge: "Se voti entro l'inizio di novembre, entro novembre hai il nuovo Parlamento e il nuovo governo. Ed entro dicembre come l'anno scorso hai una nuova manovra economica".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata