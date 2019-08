Crisi, Salvini: Confido in obiettività Mattarella, non servono governetti

di abf

Roma, 20 ago. (LaPresse) - "Io confido che Mattarella valuti con responsabilità e obiettività il momento dentro e fuori dal Parlamento. Non servono governetti per una poltrona". Così il vicepremier Matteo Salvini, in diretta Facebook dal Viminale.

