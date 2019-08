Crisi, renziani a Zingaretti: Accetti sfida, dica sì a Conte premier

di npf/mbb

Roma, 25 ago. (LaPresse) - “Zingaretti accetti la sfida del M5S, via libera a Conte per formare un esecutivo di svolta sui contenuti e sulla compagine ministeriale”. È quanto fanno emergere in queste ore fonti parlamentari renziane che spingono per l'accordo. “Il segretario -dicono- si ricordi che è ancora possibile un governo con Salvini reinsediato al Viminale. Per questo il Pd deve mantenere la barra dritta, e lavorare ad una alleanza riformatrice, anche con Conte premier”.

