Crisi, Renzi: Governo di legislatura? Non mi impicco alle formule

di dab

Milano, 13 ago. (LaPresse) - Governo di legislatura? "Non mi impicco alle formule". Lo dice il senatore del Pd, Matteo Renzi, in un'intervista al 'Tg2'. "La priorità è evitare la recessione - spiega l'ex premier -. Votando a ottobre l'Iva schizza al 25%, conosco i numeri del bilancio, rischiamo la recessione e non possiamo permettercelo".

