Crisi, Renzi: Conte bis? Non spetta a me, ma è premier inesistente

di dab

Milano, 13 ago. (LaPresse) - Giuseppe Conte potrebbe guidare un esecutivo di legislatura? "Conte non è che in uqesto anno abbia brillato moltissimo, è stato un premier sostanzialmente inesistente. Tuttavia non tocca a me decidere o valutare, è un compito del capo dello Stato e dei partiti. Quello che è fondamentale è che si faccia presto, perché l'Italia sta perdendo terreno su tutti i dossier internazionali". Lo afferma il senatore del Pd, Matteo Renzi, al 'Tg2'.

