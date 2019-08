Crisi, Patuanelli: I veti non sono mai positivi

di acp/ect

Roma, 28 ago. (LaPresse) - "Ribadisco che i veti non sono mai positivi". Lo dice il capogruppo al Senato del M5S, Stefano Patuanelli, arrivando alla Camera per l'incontro con il Pd in merito al ruolo di Luigi Di Maio nel governo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata