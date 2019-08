Crisi, Orlando (Pd): "Nomi se ne sono fatti troppi, qui ci occupiamo delle cose da fare"

"Nomi se ne sono fatti troppi, oggi sarebbe il caso di occuparci delle cose da fare e siamo qui per questo". Così l'esponente Pd Andrea Orlando, entrando al Nazareno per il tavolo tematici dei dem in vista della trattavi con il M5s.