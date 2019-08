Crisi, M5S: Salvini sceglie Berlusconi, ma anche lui lo snobba

di ect

Milano, 17 ago. (LaPresse) - “Vorremmo mettere una cosa in chiaro, visto che ancora non lo è per tutti. Salvini e la Lega non solo hanno fatto cadere il governo a Ferragosto, portando il Paese sull'orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e il loro interesse personale. Salvini e la Lega hanno anche fatto una scelta politica, una chiara scelta politica. Perché 24 ore dopo aver aperto la crisi (nemmeno 24 ore dopo, pensate!) hanno chiamato Berlusconi e sono andati ad Arcore". Così sul Blog delle Stelle un post dal titolo 'Salvini sceglie Silvio, ma anche lui lo snobba'. "E questo mica ce lo stiamo inventando noi, al contrario. È una notizia di pubblico dominio. C'e' anche un'intervista di Salvini rilasciata 5 giorni fa al Giornale, guarda caso proprio il quotidiano della famiglia Berlusconi, in cui pubblicamente dice di voler fare ‘un governo del sì' insieme al Cavaliere - si legge -. E sapete qual è il paradosso di tutto questo? Che ora pare sia lo stesso Berlusconi a snobbarli. Gli ha dato picche!".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata