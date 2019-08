Crisi, M5S: Pd ha idee confuse e pensa a ministeri, così non va bene

di ddn/npf/lrs

Roma, 27 ago. (LaPresse) - "In una fase cosi delicata per il Paese non c'è tempo da perdere. Noi stiamo lavorando intensamente per dare risposte immediate ai cittadini. E dobbiamo sbrigarci perché il tempo stringe". È quanto si legge in una nota del Movimento 5Stelle. "Nel Partito democratico, però, hanno ancora le idee confuse. Predicano discontinuità ma ci parlano solo di incarichi e di ministeri, non si è parlato ne di temi ne di legge di bilancio. Così non va proprio bene", conclude.

