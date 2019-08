Crisi governo, Salvini: Spero non si tiri a lungo per conservare poltrone

di dab

Milano, 8 ago. (LaPresse) - "Spero che non ci sia nessuno che la tira in lungo per non mollare la poltrona". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine del comizio della Lega a Pescara.

