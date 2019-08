Crisi governo, Renzi: "Il mio compito è insistere per una soluzione"

"Adesso il mio compito è quello di insistere perché si trovi una soluzione ma non avendo un ruolo all'interno della segreteria del Pd penso che non tocchi a me andare alle consultazioni". Così il senatore Matteo Renzi sulla crisi di governo. "Darò una mano insieme a tanti altri perché l'Italia non vada a sbattere", conclude.