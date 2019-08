Crisi governo, Pd: Non ci sono le condizioni per un altro esecutivo

di dab

Milano, 9 ago. (LaPresse) - "Non ci sono le condizioni per un altro governo, occorre andare in maniera ordinata al voto. Verso le elezioni servirà un nuovo esecutivo senza i capi politici dei due partiti Lega e M5S". Lo ha detto la vicesegretaria del Pd, Paola De Micheli, ai microfoni del 'Tg2'.

