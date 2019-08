Governo, Pd-M5s: contesa sul premier e posti chiave

Ancora niente accordo tra Pd e Movimento 5 stelle sul possibile nuovo governo. "Ieri dopo 4 ore di incontro non si è arrivati a nulla. Così non si può lavorare. O si cambia atteggiamento o è difficile. Rivedremo il Pd quando nei loro organi di partito avranno dato l'ok all'incarico a Conte". È quanto si legge in una nota dei pentastellati.

"La strada è in salita, ci sono differenze di vedute sulla manovra", fanno sapere fonti dem con il segretario Zingaretti che sarebbe furioso per la pretesa dei pentastellati di avere la presidenza del Consiglio e i ministero di Interni ed Economia. "È un momento delicato e chiediamo responsabilità ma la pazienza ha un limite", spiegano fonti del Movimento secondo cui il Pd non ha ancora chiarito la sua posizione su Conte.

Oggi alle 16 al via il nuovo giro di Consultazioni al Quirinale: prima a salire al Colle la presidente del Senato Casellati.

