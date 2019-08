Crisi governo, Lombardi (M5S): Dopo mesi torno a respirare, mi sento libera

di dab

Milano, 9 ago. (LaPresse) - "Nella mia (per fortuna) breve vita politica, ho visto già un altro prendere il 40% alle europee e poi precipitare al 17%. Certo lo so bene, abbiamo sbagliato molto a concedere troppo a questo signore. E lo abbiamo pagato; e probabilmente la traversata del deserto per riportare i delusi dalla politica (sì, anche la nostra) al voto sarà lunga. Ma stasera, dopo mesi, torno a respirare e mi sento libera". Così la consigliera regionale del Lazio, Roberta Lombardi (M5S), in un post su Facebook per commentare la crisi di governo aperta da Matteo Salvini.

