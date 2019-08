Crisi governo, Lega presenta in Senato mozione sfiducia a Conte

di ntl

Roma, 9 ago. (LaPresse) - La Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. "Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all'Italia che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta. Chi perde tempo danneggia il Paese e pensa solo alla poltrona", spiega il Carroccio in una nota.

