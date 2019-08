Crisi governo, Fraccaro: Lega vuole più parlamentari per ripagare debito 49mln

di dab

Milano, 9 ago. (LaPresse) - "La Lega nell'anno di governo ha maturato un ampio consenso nei sondaggi e vuole incassarlo, che per loro significa andare al voto immediatamente, per avere, vedevo i sondaggi, il 38% dei parlamentari. Questo vuol dire poltrone, vuol dire soldi, perché la Lega ripaga il debito di 49 milioni prendendolo dallo stipendio dei parlamentari. E significa aumentare tutto questo potere". Lo dice il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata