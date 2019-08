Crisi, Giorgetti: Senza Conte Pd e M5S non sarebbero stati in grado di fare governo

di scp

Milano, 27 ago. (LaPresse) - "Conte è funzionale a un governo per fermare Salvini, senza la sua figura intonsa e immacolata Pd e M5S non sarebbero mai stati in grado di fare un governo". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, a margine del Berghem Fest.

