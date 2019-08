Crisi, Giorgetti: Noi non invocheremo la piazza, li seppelliremo col voto

di scp

Milano, 27 ago. (LaPresse) - "Noi non invocheremo la piazza, aspetteremo con pazienza tutte le occasioni elettorali in cui il popolo potrà pronunciarsi e siamo convinti che dalle elezioni regionali in avanti il popolo sommergerà questo governo sotto a un valanga di voti a favore della Lega". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, a margine del Berghem Fest.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata