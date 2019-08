Crisi, Giorgetti: Governo Conte è investimento per Lega e morte per M5S e Pd

di scp

Milano, 27 ago. (LaPresse) - Il governo M5S-Pd per la Lega "in termini di investimento di consenso è sicuro, M5S e Pd muoiono perchè nasce il governo Conte, che sarà molto governo Conte e l'annullamento delle identità del M5S e della sue dimensione genetica e del Pd, che mi sembra si sia trasformato in un potere di nomenklatura senza radicamento popolare, il cui unico scopo è stare al governo a ogni costo, anche quando perde le elezioni come l'anno scorso". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, a margine del Berghem Fest.

