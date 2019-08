Crisi, fonti Pd: Vogliono rimpasticchio che non possiamo accettare

di npf/scp

Roma, 27 ago. (LaPresse) - "Nemmeno un governicchio, vogliono un rimpasticchio che non possiamo accettare. Va bene la responsabilità, ma non possiamo accettare tutto". Così autorevoli fonti Pd commentano lo stato della trattativa con il M5S. "Siamo molto vicini allo stop", aggiungono. Lasciando il Nazareno lo stato maggiore Dem non si dice più ottimista. Il vicesegretario Andrea Orlando prova a sdrammatizzare: "Abbiamo risolto i problemi del governo, adesso dobbiamo risolvere i problemi di Di Maio", scherza.

