Crisi, fonti M5S: Ipotesi Fico non sul tavolo, nome resta Conte

di npf/ect

Roma, 25 ago. (LaPresse) - Non esiste alcuna ipotesi Fico. Il M5S, secondo quando apprende LaPresse da fonti parlamentari pentastellate vicine alla trattativa condotta da Luigi Di Maio, respingono l'apertura arrivata ieri dal Nazareno e da Nicola Zingaretti sulla possibilità di dare l'ok al nome del presidente della Camera come futuro premier del possibile Governo giallorosso. Il nome sul tavolo rimarrebbe quello di Giuseppe Conte. La carta Fico, ovviamente, piace ai parlamentari vicini al presidente della Camera. Le trattative, comunque, sono in corso.

