Crisi, fonti Chigi: No telefonate Conte-Di Maio. Nessuna lamentela premier

di nfp/ect

Roma, 25 ago. (LaPresse) - Fonti di palazzo Chigi precisano che, a differenza di quanto riportato da alcuni giornali, ieri non c'è stato nessun contatto telefonico tra Conte, impegnato al G7 e Di Maio. Quindi nessuna lamentela o doglianza il premier ha mosso al leader del Movimento. Anzi. Il premier Conte è stato chiaro, rimarcano le stesse fonti: in questo momento dobbiamo lasciare che i leader delle forze politiche possano lavorare per verificare se può nascere una intesa programmatica solida e sostenibile, che possa realizzare un ampio programma riformatore.

