Crisi, Di Maio: "Su taglio parlamentari vogliamo chiarezza senza sofismi"

"Io non so come andrà a finire questa legislatura, quello che so è che tutti gli italiani devono almeno poter dire che si è tagliato il numero dei parlamentari". Lo dice il capo politico M5S Luigi Di Maio intercettato dai cronisti davanti alla Camera. "Gli italiani vogliono il taglio dei parlamentari e dobbiamo portarlo a casa, a settembre se si riparte bisogna farlo con quello, mancano due ore di lavoro", aggiunge. "Messaggio al Pd? Non è una questione di forze politiche, ci aspettiamo chiarezza senza sofismi.

