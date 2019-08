Crisi, Di Maio: Solo Mattarella decide quando e se votare

di abf/ntl

Roma, 12 ago. (LaPresse) - "Mattarella è l'unico che decide quando e se andare a votare. Già è surreale che ci debba essere crisi a Ferragosto. Ai cittadini viene scaricata addosso la preoccupazione non delle elezioni ma di una crisi che colpirà misure per loro importanti. Un governo non si insedierà prima di dicembre: salterà tutto quello che abbiamo fatto, quindi reddito, quota 100...Stiamo parlando del futuro del nostro Paese". Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio, durante l'assemblea congiunta dei parlamentari pentastellati.

