Crisi, Di Maio: Salvini messo a rischio aumento Iva e decreto Whirpool

di dab

Milano, 15 ago. (LaPresse) - Salvini "ha aperto una crisi che, peraltro, ora rischia di far aumentare l'Iva a milioni di famiglie e che potrebbe mandare a casa migliaia di lavoratori: non riesco ad approvare il decreto per fermare chiusura di Whirlpool a Napoli e altre questioni pendenti. Lo ha fatto solo per il consenso. Lo ha fatto per qualche sondaggio? Non solo. Anche perché stavamo per togliere le concessioni ai Benetton e stavamo per tagliare 345 parlamentari che lui non vuole tagliare più". Lo scrive su Facebook il capo politico M5S, Luigi Di Maio, in risposta a Matteo Salvini.

