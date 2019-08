Crisi, Di Maio: Lega disperata, vota Tagliapoltrone ma sfiducia Conte

di dab

Milano, 13 ago. (LaPresse) - "La Lega dopo aver detto si al taglio dei parlamentari non ha perso 5 minuti di tempo per aggiungere che sfiducerà Giuseppe Conte. Questa è la mossa della disperazione, si sono infilati in un vicolo cieco". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S, Luigi Di Maio.

