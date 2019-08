Crisi: Di Maio insiste sul Conte bis, Zingaretti vuole governo di svolta

Si è svolto questa sera un primo incontro tra Zingaretti e Di Maio durato circa un’ora. Al centro del colloquio, molto cordiale - riferiscono fonti Dem - Di Maio ha riproposto un nuovo incarico a Conte come Presidente del Consiglio. Zingaretti ha ribadito la necessità un Governo di svolta, non per una questione personale, ma per rimarcare una necessaria discontinuità. Il confronto continuerà nelle prossime ore. Altri punti, viene spiegato, non sono stati affrontati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata