Crisi, Di Maio: Il 20 M5S al fianco di Conte, aspettiamo Lega al varco

di dab

Milano, 15 ago. (LaPresse) - "Il 20 agosto noi ministri del Movimento 5 Stelle saremo al fianco di Giuseppe Conte in aula per sostenerlo contro la sfiducia della Lega. Li aspettiamo al varco". Lo scrive il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, in un lungo post su Facebook.

