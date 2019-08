Crisi, Di Maio: Da Salvini 'state sereni' a italiani, la pagherà

di abf/ntl

Roma, 12 ago. (LaPresse) - "Salvini ha italiani ha detto 'state sereni'. Pagherà un caro prezzo per come ha tradito il Paese". Così Luigi Di Maio in assemblea congiunta del M5S.

