Crisi, D'Uva: Fine Governo M5S-Lega irreversibile

di npf/mbb/ntl/abf

Roma, 20 ago. (LaPresse) - "Possibile che il Governo gialloverdi vada avanti? Alcuni processi sono irreversibili, lo dice il secondo principio della termodinamica e la fine di questo Governo è irreversibile. Se poi la Lega supera le leggi della termodinamica!". Lo dice il capogruppo M5S alla Camera Francesco D'Uva conversando con i cronisti in Transatlantico. Possibile andare avanti con una Lega senza Salvini? "Esiste una Lega senza Salvini? Parliamone, ma secondo me non esiste", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata