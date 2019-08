Crisi, Conte: Non sarà governo contro ma per bene cittadini

di npf/scp

Roma, 29 ago. (LaPresse) - "Non sarà un governo contro ma per il bene dei cittadini, per modernizzare il Paese e rendere la nostra nazione ancora più competitiva nel contesto internazionale, ma anche più giusta e inclusiva". Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte dopo il colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

