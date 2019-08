Crisi, Conte: In prossimi giorni scioglierò riserva

di npf/scp

Roma, 29 ago. (LaPresse) - "Nei prossimi giorni tornerò dal presidente della Repubblica per sciogliere la riserva e in caso di esito positivo gli sottoporrò le proposte per la lista dei ministri". Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte dopo il colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

