Crisi, Conte a Lega : Governo dei no? Offendete vostri ministri

di ntl/mbb/npf

Roma, 20 ago. (LaPresse) - "Amici della Lega, avete tentato di accreditare maldestramente l'idea del governo di no. Pur di battere questa grancassa mediatica avete macchiato 14 mesi di intensa attività di governo. Avete offeso non solo il mio impegno personale ma anche la costante dedizione dei vostri ministri e sottosegretari che mi hanno affiancato con passione fino all'ultimo giorno". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando in aula al Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata