Crisi, Centinaio: Si può recuperare rapporto con M5S

di lrs

Milano, 25 ago. (LaPresse) - "Io penso che in questo momento un discorso con i Cinquestelle per poter andare a recuperare quel rapporto che ci aveva permesso di iniziare molto bene questa legislatura si possa trovare". Così il ministro leghista, Gian Marco Centinaio, ai microfoni di 'Riviera 24', a margine della Lega Fest di Camporosso, in provincia di Imperia. "Sui contenuti, sulle cose ancora non fatte del contratto, su quei no che potrebbero diventare dei sì e su un rapporto anche personale che c'è tra noi ministri e parlamentari che ci permette di poterci confrontare, magari anche scontrare, perché no, visto che su alcune cose siamo abbastanza distanti, però con la voglia di lavorare per gli italiani", ha aggiunto. Centinaio sarà domani mattina a Roma e al leader della Lega, Matteo Salvini, riferirà che "le sensazioni sono molto positive per il lavoro che abbiamo fatto, per la posizione che ha tenuto la Lega. In tanti - ha concluso - ci stanno dicendo: non con il Pd. Se non si dovesse riuscire ad andare ad elezioni, un accordo con il M5S per riprendere quello che è stato interrotto".

