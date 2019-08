Crisi, Bonino: Appoggio a governo a trazione M5S non serve all'Italia

di dab

Milano, 12 ago. (LaPresse) - "Come dice bene Benedetto Della Vedova, un appoggio a nuovo governo a trazione M5S non è alternativa credibile. Prolungare la legislatura in subalternità a una delle due forze di maggioranza non servirebbe al Paese e farebbe solo un regalo a Salvini". Lo scrive su Twitter la senatrice di +Europa, Emma Bonino.

