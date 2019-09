Criminalità Napoli, De Magistris al governo: "Basta promesse, ci vuole più presenza delle forze di polizia"

(LaPresse) Luigi De Magistris parla del tema criminalità a Napoli sollevato nell'omelia di San Gennaro dal cardinale Sepe. "Non è possibile che ci siano persone anche conosciute che la fanno da padrone. E' un tema che riguarda il governo, il ministro dell'Interno. I ministri passano le promesse rimangono e i fatti non arrivano. Ci vuole più presenza delle forze di polizia in alcuni luoghi in particolare di notte. Così la gente si sentirebbe più sicura", le parole del sindaco del capoluogo campano.