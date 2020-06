Crimi: No cose di fretta, Stati Generali in due 'step'

di ect

Milano, 8 giu. (LaPresse) - Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, pensa agli Stati Generali "in due 'step'". Lo ha detto in collegamento telefonico a Radio24. "Non possiamo immaginare una cosa 'troppo di fretta'", ha affermato, entrando nel merito: "Serve subito un incontro serrato che duri il tempo necessario per avere il quadro delle richieste e visioni di ciascuno per avviare un percorso". Poi Crimi ha aggiunto: "Gli Stati Generali devono dirci immediatamente quali sono le questioni da affrontare su ogni tema, da lì decidiamo le strade da percorrere, e lo facciamo insieme". Infine "dobbiamo capire almeno dove vogliamo andare affinchè non si torni domani a rifare tutto. Non è una questione a breve".

