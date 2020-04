Crimi: M5S contrario a qualunque forma di patrimoniale

di dab

Roma, 10 apr. (LaPresse) - "Non è il momento di chiedere ulteriori sacrifici agli italiani, il MoVimento 5 Stelle continua ad essere contrario a qualunque forma di patrimoniale. Sarebbe saggio, da parte degli altri partiti, seguire la nostra proposta e tagliarsi lo stipendio, come noi già facciamo". Lo dichiara il capo politico del M5S, Vito Crimi, in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Movimento.

