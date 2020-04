Crimi: Lega-FdI si sottraggono a senso unità, fake news per propaganda

di dab

Roma, 10 apr. (LaPresse) - "No al Mes, sì agli eurobond. Questa è la linea del MoVimento 5 Stelle, questa è la linea del Governo appena ribadita dal presidente Giuseppe Conte, al quale va il nostro totale sostegno nell'ambito di difficili trattative a livello europeo, che richiedono il massimo grado di unità e compattezza. Un senso di unità al quale, purtroppo, si sono nuovamente sottratte Lega e Fratelli d'Italia, che in queste ore sono state protagoniste di fake news a scopo propagandistico tese a confondere, impaurire e aizzare i cittadini. Falsità che vanno contro l'interesse dell'Italia. Continuiamo ad affrontare senza sosta e senza risparmiarci questa battaglia contro il Coronavirus e per un'Europa più coraggiosa e davvero coesa". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S, Vito Crimi.

