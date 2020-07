Crimi: Imbarazzante Fontana abbia capitali scudati in paradiso fiscale

di dab/npf

Roma, 27 lug. (LaPresse) - "Sulla vicenda dei camici la magistratura svolgerà le proprie indagini, e su questo non esprimo giudizi. Ma il fatto che il nostro governatore abbia un conto corrente con capitali scudati provenienti da un paradiso fiscale, e con questi tenti di risarcire il cognato per una presunta donazione a Regione Lombardia (che quindi non era una donazione), descrive una realtà imbarazzante e inaccettabile". Lo scrive su Facebook il capo politico M5S, Vito Crimi, a proposito dell'inchiesta della magistratura lombarda sul caso dei camici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata