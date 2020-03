Crimi: Governissimo? Già questo è un governo di unità nazionale

di scp

Milano, 2 mar. (LaPresse) - "Già questo se vogliamo è un governo di unità nazionale, nato ad agosto per non far aumentare l'Iva". Così il capo politico pro tempore del Movimento 5 Stelle e vice ministro dell'Interno Vito Crimi a Radio24, parlando dell'ipotesi di governissimo.

