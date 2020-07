Crimi: Fontana non è la Lombardia né tantomeno modello di qualcosa

Roma, 27 lug. (LaPresse) - "Oggi qualcuno arriva perfino a fingere di identificare Fontana con il 'modello sanitario' della Lombardia, accusando di far male all'Italia chiunque osi criticare il governatore. Siamo al delirio. Fontana non è la Lombardia, né tantomeno modello di qualcosa. No, chi infanga la Lombardia e i suoi cittadini con i propri vergognosi comportamenti sono loro". Lo scrive su Facebook il capo politico M5S, Vito Crimi, a proposito dell'inchiesta della magistratura lombarda sul caso dei camici.

