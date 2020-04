Crimi: Contributo solidarietà proposto da Pd è loro iniziativa

di dab

Roma, 10 apr. (LaPresse) - "No alla patrimoniale. Il contributo di solidarietà proposto dal Pd è solamente una loro iniziativa. No con garbo e spirito unitario, abbiamo proposto ai parlamentari, senza ricevere risposta, di tagliarsi lo stipendio come già fa il Movimento". Così il capo politico del M5S, Vito Crimi, in un pubblicato sulla pagina Facebook del Movimento.

