Covid, Speranza: "Quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria"

(LaPresse) - Il governo italiano ha disposto la quarantena per chi ha soggiornato in Romania e Bulgaria negli ultimi 14 giorni. Ad annunciare la decisione è stato il ministro della Salute. "Ho appena firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per i Paesi extra Eu ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza" ha sottolineato su Twitter Roberto Speranza. Sono tanti, in questi giorni, a far rientro in Italia, soprattutto badanti, provenienti proprio da Romania e Bulgaria, dove i contagi da Coronavirus sono di nuovo saliti.