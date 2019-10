Costa: "Patto Terra dei Fuochi 2018 non ha funzionato, ora cambiamo marcia"

(LaPresse) "Il patto d'azione Terra dei fuochi firmato a novembre 2018 oggettivamente non ha funzionato come doveva funzionare. Adesso si deve cambiare marcia, ho già parlato con la ministra dell'Interno". Questa la risposta del ministro dell'Ambiente Sergio Costa ai comitati della Terra dei Fuochi che hanno manifestato all'esterno della Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in svolgimento la manifestazione "Italia a 5 stelle".