Cosenza, Salvini sui contestatori : "Qualcuno si sente padrone della città, sono figli di papà"

(LaPresse) - "Vedevo le immagini su Facebook di qualcuno che si sente padrone di Cosenza. Salvini non puoi venire a Cosenza, finirete a testa in giù, leghisti tutti appesi. Sono figli di papà che hanno voglia di perdere tempo e fare casino, quando polizia e carabinieri dovrebbero occuparsi di altro. Sogno un Paese dove chi non la pensa come noi lo faccia nel rispetto del prossimo, senza minacciare di morte". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio al Teatro Morelli di Cosenza.