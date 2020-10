Cosenza, conclusi i funerali di Jole Santelli

(LaPresse) A Cosenza l'ultimo saluto in forma privata per Jole Santelli, la governatrice della Calabria scomparsa a 51 anni nella notte tra mercoledì e giovedi per un malore. Rose rosse sul feretro, accolto da applausi al suo arrivo nella chiesa di san nicola. Ai funerali, oltre ai famigliari e ad una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali, hanno partecipato anche il premier Giuseppe Conte, la presidente del Senato Elisabetta Casellati e il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese