Corteo pensionati, Zingaretti: "Questo governo non è più una ricetta per rimettere in piedi l'Italia"

Oltre 100 mila persone in piazza San Giovanni, a Roma, per la manifestazione dei pensionati contro le politiche del governo. Presente anche il segretario del Pd, Nicola Zingaretti: "Questo governo non più una ricetta per rimettere in piedi l'Italia", ha detto il governatore del Lazio parlando di un governo nel caos e di figura indegna.