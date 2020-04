Corovanirus, Cirio: Ripartire? Ci vuole omogeneità per aree geografiche

di vor

Torino, 16 apr. (LaPresse) - "La ripartenza del Piemonte? Le scelte devono essere omogenee per aree geografiche. Io parlerò con Fontana nei prossimi giorni perché è evidente che le scelte lombarde influenzano il Piemonte, come le scelte piemontesi influenzano quelle della Lombardia. Abbiamo aree che convivono. Come si è stati omogenei nelle misure di contenimento, bisogna essere omogenei anche nelle misure di riapertura". Lo ha detto Alberto Cirio, governatore del Piemonte, intervistato da LaPresse.

