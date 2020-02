Coronvirus, Salvini: Governo nazionale? No inciuci, solo con data voto

Roma, 26 feb. (LaPresse) - "Se c'è da prendere per mano il Paese prima che affondi, garantendo una data certa per le elezioni, noi ci siamo. Non siamo disponibili ad inciuci". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti durante una conferenza stampa in Senato, se il Carroccio è disponibile ad un eventuale governo di scopo o di emergenza. "Se la domanda è 'questo governo è in grado di portare fuori il Paese dalla crisi?', la risposta è no", spiega.

